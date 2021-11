Ap

Nueva York., El as Max Scherzer está a punto de pactar un contrato de 130 millones de dólares por tres años con los Mets de Nueva York, informó a Associated Press una persona al tanto de las negociaciones que pidió no ser identificada.

El salario promedio de 43.33 millones batirá el récord del beisbol en las Grandes Ligas, triturando los 36 millones que el pítcher de los Yanquis Gerrit Cole cobra en su contrato de 324 millones por nueve años con Nueva York.

Scherzer ha sido seleccionado ocho veces para el Juego de Estrellas y ha ganado el premio Cy Young en tres ocasiones.

El derecho de 37 años podrá salirse del contrato tras la temporada de 2023 para ser agente libre otra vez. También recibió una cláusula para vetar cualquier tipo de canje.

Scherzer reside en West Palm Beach, Florida, a una hora en automóvil del complejo de entrenamientos de los Mets. Tenía previsto someterse ayer a las pruebas médicas.

Redondeó una foja de 15-4 con efectividad de 2.46 la pasada temporada con los Nacionales de Was-hington y los Dodgers de Los Ángeles, que le adquirieron el 30 de julio. Recetó 236 ponches con 36 boletos en 179 1/3 entradas, promediando 94.4 mph con su recta en la temporada anterior de un contrato de 210 millones y siete años con Washington que incluyó 105 millones en pago diferido entre 2022-28.