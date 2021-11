▲ Uno llega y debe adaptarse a una institución y mantener una tradición, así he hecho en en otros clubes como Boca Juniors , dice el entrenador Andrés Lillini. Foto tomada de Instagram Pumasmx

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 30 de noviembre de 2021, p. a10

Pumas entró empujando la puerta al repechaje. Se ganó un lugar entre los mejores ocho de la Liguilla, de donde echó al líder del torneo, América, con una contundente demostración de orgullo y eso que llaman garra.

Andrés Lillini, un entrenador que pasó momentos difíciles con unos universitarios que no despegaban en el torneo y que hoy lucen uno de los semblantes más temibles en las semifinales, dio una entrevista a la estación W Deportes haciendo esfuerzos para aferrarse a la modestia que no les haga perder el piso frente a su siguiente reto contra Atlas, el jueves en Ciudad Universitaria. Lo suyo no ha sido un trabajo de motivación como de desarrollo.

No soy tanto de charla y de disfrazarla demasiado , sostiene; soy más un virtuoso de leer los partidos y en el trabajo de entrenamiento .

Si al inicio de la temporada pasaron momentos amargos, el trabajo de Lillini ha sido el análisis para la evolución que hoy los tiene en semifinales.

Cuando creces en la forma, creces con el futbol en la cancha; nosotros crecimos como se vio ante América y empezamos a hacer los goles , expone.

No se trata de un lillismo, ataja el entrenador. No quiere ni que se sugiera la posibilidad de una escuela con su estilo. Eso, dice, hasta le da vergüenza que se diga.