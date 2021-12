Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 30 de noviembre de 2021, p. 2

Madrid. Un equipo internacional de investigadores dirigido por la Universidad de Glasgow desveló que el Sol es una fuente sorprendente del agua presente en la Tierra.

Reportaron en Nature Astronomy que el viento solar, formado por partículas procedentes del Sol y compuestas en su mayor parte por iones de hidrógeno, creó agua en la superficie de los granos de polvo transportados por los asteroides que chocaron contra la Tierra en los primeros tiempos del sistema solar.

Phil Bland, director del Centro de Ciencia y Tecnología Espacial (SSTC) de la Universidad de Curtin, en Australia, explicó que la Tierra era muy rica en agua en comparación con otros planetas rocosos del sistema solar, con océanos que cubrían más de 70 por ciento de su superficie, y que los científicos se habían preguntado durante mucho tiempo el origen exacto de todo ello.

Una teoría es que el agua fue transportada a la Tierra en las etapas finales de su formación en asteroides de tipo C; sin embargo, pruebas anteriores de la huella isotópica de esos cuerpos encontraron que, en promedio, no coincidían con el líquido hallado en el planeta azul, lo que significa que había al menos otra fuente no contabilizada.

“Esta nueva teoría del viento solar se basa en el análisis meticuloso, átomo por átomo, de minúsculos fragmentos de un asteroide de tipo S cercano a la Tierra conocido como Itokawa, cuyas muestras fueron recogidas por la sonda espacial japonesa Hayabusa y devueltas a la Tierra en 2010”, destacó Bland.