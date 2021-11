Su muerte sucedió en casa de su hermano en Douglas, Massachusetts. Las cosas han sido difíciles las semanas recientes , escribió pidiendo a sus seguidores que “escuchen a Judy Collins cantando Bird On A Wire y piensen en mí”.

La historia de Saviano se dio a conocer de manera más amplia en la cinta ganadora del Oscar de 2015 Spotlight sobre la investigación del periódico The Boston Globe que reveló cómo decenas de clérigos abusaron de niños y se salieron con la suya porque los líderes de la Iglesia los encubrieron.

La serie de textos del Globe publicada en 2002 fue galardonada con el Premio Pulitzer al Servicio Público en 2003, y Spotlight ganó el Oscar a mejor película y mejor guion original. El actor Neal Huff interpretó a Saviano en la cinta.

Mi regalo al mundo fue no tener miedo de alzar la voz , dijo Saviano a mediados de noviembre en una breve entrevista telefónica con The Associated Press.

Nacido el 23 de junio de 1952, Saviano recordó ir a confesarse cuando era joven en la iglesia de St. Denis, en la pequeña localidad de East Douglas, Massachusetts, en la década de 1960 y contarle sus transgresiones a través de una malla al reverendo David Holley.

El sacerdote, comentó, violó esa confianza sagrada y obligó al niño de 11 años a realizar actos sexuales. Holley murió en una prisión de Nuevo México en 2008 mientras cumplía una condena de 275 años por abusar de ocho niños.

Le sobreviven tres hermanos, Jim, John y Victor Saviano, así como dos sobrinas y dos sobrinos.