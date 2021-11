Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Lunes 29 de noviembre de 2021, p. 18

La autonomía universitaria ha sido un elemento que puede incomodar o no a los gobiernos en turno, de acuerdo con la coyuntura política del país. Ello ha dependido fundamentalmente de los mecanismos de controversia o de cooperación de las instituciones universitarias con las orientaciones de política pública y del modelo de desarrollo de los distintos gobiernos, señaló Roberto Rodríguez, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.

En un foro virtual, expuso que, a la fecha, un punto que es objeto de debate es si la autonomía está incomodando al régimen actual, lo que explicaría las críticas, no como tal a la autonomía, pero sin duda a la manera de conducirse, de comportarse, de las universidades autónomas .