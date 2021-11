El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, sentenció que la nueva variante es una llamada de atención para la desigualdad mundial de vacunas. Apenas 10 por ciento de las personas en África han sido inoculadas contra el cornavirus con al menos una dosis, estimó el diario New York Times, en comparación con 62 por ciento de las personas en Europa y 64 por ciento en América del Norte.

Exhortó a no imponer restricciones de viaje a las naciones del sur de África debido a preocupaciones por ómicron.

La directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, instó a los países a apegarse a la ciencia y a las regulaciones internacionales de salud a fin de evitar las restricciones a los traslados.

Las restricciones a los viajes pueden contribuir a reducir ligeramente la propagación del Covid-19, pero representan una enorme carga para la vida y la forma de sustento , dijo Moeti en un comunicado. Si se implementan restricciones, no deben ser innecesariamente invasivas o intrusivas, y deberían estar fundamentadas en la ciencia, según el Reglamento Sanitario Internacional, el cual es un instrumento del derecho internacional vinculante y reconocido por más de 190 naciones .

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitió que estamos en una carrera contra el reloj para atajar la nueva variante.

Por otra parte, cerca de 40 mil personas se manifestaron en diferentes ciudades de Austria para protestar por la implantación de la vacunación obligatoria, así como de medidas para el control del coronavirus.

En Praga, República Checa, miles de personas protestaron contra las medidas sanitarias impuestas por sus gobiernos.

Los suizos votaron por el sí ayer a la ley que permite instaurar el pasaporte Covid en el país, en plena nueva ola de la pandemia.

Los estadunidenses deben estar preparados para la propagación de la nueva variante, aseveró Anthony Fauci, pero es demasiado pronto para confinar .

Los gobiernos occidentales adinerados prolongarán la pandemia si no ayudan a otras naciones a aumentar las tasas de vacunación, advirtió una alianza internacional de organizaciones no gubernamentales, organizaciones benéficas y sindicatos, informó The Independent.

Los estados miembros de la OMS llegaron a un consenso tentativo sobre la prevención de futuras pandemias, reduciendo las diferencias entre las partes lideradas por la UE y EU, dijeron diplomáticos.

El saldo mundial por la pandemia es de 261 millones 423 mil 2 contagios y 5 millones 198 mil 984 muertes, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.