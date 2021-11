Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 29 de noviembre de 2021, p. 12

Muy pocos son los sobrevivientes de los primeros años de la epidemia de VIH/sida y muchos los que todavía se siguen infectando, porque está de moda coger sin condón , dice Marco, quien contrajo el virus cuando ya no era una sentencia de muerte. Ha podido tener los medicamentos que lo controlan y le dan calidad de vida, así que no es un problema. Por el contrario, el VIH me ayudó a encontrarme a mí mismo y manejar mis emociones .

Su buen estado de salud y el de muchas personas como él, que viven con el virus, se explica por la lucha que durante varios años dieron cientos de activistas como René García y David Alberto Murillo.

A 40 años de la aparición de los primeros casos de la enfermedad y con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida, que se conmemora el 1º de diciembre, ambos recuerdan lo vivido. Desde las trincheras que ellos mismos construyeron apoyaron a quienes en la década de los 80 y los primeros años de los 90 del siglo pasado morían sin remedio porque no había ningún medicamento disponible.

Las noticias sobre el Síndrome de la Inmunodeficiencia Humana (sida), que se describió por primera vez el 5 de junio de 1981 en cinco personas en Estados Unidos, empezaron a llegar a México y eran reproducidas por David Alberto. Tenía un álbum con recortes de periódicos y revistas .

Cuando se acercó a los grupos de autoapoyo por su reciente diagnóstico de la enfermedad, fue sorprendente ver que había una gran ignorancia. La gente no tenía nada de información .

En esos años, llegábamos a las sesiones a enterarnos quién había muerto en esa semana o estaba hospitalizado en la etapa final de la enfermedad .

El activista, ahora de 80 años de edad, se enfocó en la difusión de lo poco que se conocía. Eran noticias de Estados Unidos. Después médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ayudaron a escribir artículos que luego llevaba a los grupos de autoapoyo .