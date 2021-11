Todo puede empezar a gestarse con el divorcio o la separación del esposo o novio, y padre de los hijos. Luego concretarse cuando éste se lleva a los niños de fin de semana, a comer o a pasear, y no los regresa con la mamá. Así empieza el calvario .

Alexandra Volin-Bolok precisó a La Jornada que no está tipificada en ningún código penal. La violencia de género tiene muchas variantes y matices, y ésta es una de ellas. La violencia vicaria es lastimar a la madre, usando como instrumentos a sus hijos, que es lo que más ama una mujer , y es ejercida por las ex parejas.

“Llevan a los niños(as) a las fiscalías a declarar en contra de una por violencia física, emocional y sicológica, pero son denuncias falsas. Con eso empieza el viacrucis. Imponen medidas cautelares en nuestra contra. Es un modus operandi, una artimaña”.

Y mientras más chiquitos son los niños, son más manipulables e influenciables. Los aleccionan. Les indican qué decir, qué contestar. En las fiscalías manipulan los peritajes y las entrevistas a los niños para que salgan a favor del denunciante .

Hay corrupción en las periciales con las que las despojan de sus pequeños, dice, les quitan la custodia e incluso las obligan a pagar pensión alimentaria al hombre que nos arrebató a los hijos e hijas .

En ocasiones ese padre que quita a los hijos, antes del rompimiento no se involucraba en la crianza de los menores, pero obtiene la custodia, aunque no sea un padre genuinamente interesado en sus vidas . Falta perspectiva de género en esas resoluciones judiciales, denuncia.

En esto nadie gana , y son perjudicados los niños, porque llegan a creer las mentiras sobre el desamor y descuido de la madre.

Existen casos extremos en que escaló al homicidio de los hijos a manos del padre. Ninguna de las integrantes del Frente ha tenido una experiencia así.

Este año se conoció el caso de Olivia y Anna, de seis y un año. El padre amenazó a la ex esposa con que nunca volvería verlas. Las llevó a cenar, no las regresó. Luego encontraron el cuerpo de Olivia a mil metros de profundidad en las costas de Tenerife (Islas Canarias). El agresor no sólo acabó con la vida de sus hijas; pretendía que la madre ni siquiera tuviera los cuerpos de sus pequeñas.