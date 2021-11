E

l subsecretario federal de Gobernación, Rabindranath Salazar; el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros (llegados al poder los tres con la bandera de Morena) empujaron abierta y sincronizadamente para simular ayer un ejercicio participativo de dados cargados (al que en términos mediáticos se ha mencionado como consulta popular ) con el que se pretende validar la instalación de una planta de amoniaco (con inversión programada de 5 mil millones de dólares en 10 años) para posterior fabricación de fertilizantes, en la bahía de Ohuira.

En el sistema lagunario Santa María-Topolobampo-Ohuira está el noveno de los 28 humedales prioritarios del país, identificado por Ducks Unlimited de México (https://bit.ly/3FYsQcj). Es una área ecológicamente delicada, en la que hay humedales reconocidos como sitio Ramsar, nombre de la ciudad iraní en la que en 1971 se firmó la Convención sobre los Humedales, un tratado intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos (https://bit.ly/3FSdgiA), firmado por México para su cumplimiento.

La pretensión de instalar esa planta de amoniaco (a la que han llamado la planta de la muerte ) generó de inmediato una sostenida oposición bajo el lema Aquí no . Ayer hubo un bloqueo temporal de la carretera Los Mochis-Topolobampo en protesta por la amañada consulta popular que en realidad no es vinculante (es decir, no obliga a ninguna autoridad a acatar sus resultados), no tuvo participación vigilante de los opositores, usó solamente pegotes verdes en la ropa para identificar a votantes que podían volver a sufragar en otra mesa receptora con quitarse tal identificación, y que entraña una lamentable y peligrosa manipulación, por cuanto pudiera ser indicativa de afinadas maniobras similares a futuro, desde los tres niveles de gobierno.