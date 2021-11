E

l gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ha tenido desencuentros con el presidente López Obrador. Destacan dos y han sido por dinero. El primero fue por el tema del remanente del año 2020. Es la ganancia cambiaria en las reservas, asociada al tipo de cambio al 31 de diciembre de un año con relación al tipo de cambio en relación con el 31 de diciembre del año anterior. Para decirlo de manera sencilla, son utilidades del banco, resultan generalmente cuando una devaluación hace que suban de precio en pesos las reservas en dólares. Sin embargo, nuestra moneda se mantuvo firme ese año, inclusive se revaluó, no hubo remanente, AMLO resultó víctima de su éxito. Reclamó que los gobiernos pri á nicos si los hubieran recibido, Díaz de León estuvo en Palacio Nacional a explicarle personalmente la situación.

El entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, apoyó a Andrés Manuel, dijo que sí se podía. El año 2017, Banxico había transferido a Hacienda 321 mil 700 millones de pesos. No hubo para el gobierno de la 4T. Ya desde entonces, y antes, Andrés Manuel había tomado la decisión de no proponer a Díaz de León al Senado para otro periodo. Tiene la marca de Videgaray-Meade. El segundo desencuentro fue a raíz de que el Fondo Monetario Internacional asignó más de 12 mil millones de dólares a México en derechos de giro convertibles a dólares y euros, como parte de un plan de apoyo a todos sus países miembros afectados por la pandemia. López Obrador quiso que se utilizaran para abonar la deuda pública, Díaz de León le dijo que no, eso estaba prohibido por la ley, pero podía vendérselos a precio de mercado. Finalmente, Hacienda –ya era secretario Rogelio Ramírez de la O– optó por comprar 7 mil millones de dólares al banco.

