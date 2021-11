Llama a ocuparnos de la crisis global

l mitológico Apocalipsis nunca, como ahora, arrea a toda velocidad a sus jinetes a lo largo y ancho y para en seco en la realidad fatal. El hambre, la guerra y la muerte se sintetizan hoy en la peste de todas las pestes, no es el Covid-19, sino el capitalismo imperialista y su arma de extinción más letal: el neoliberalismo. Jocosos, los todopoderosos, esta bestia insaciable tiene a la humanidad a discreción y sin piedad. Preciso es sonar la alarma, puede ser la última batalla.

Las crisis del capitalismo, desde aquella de 2008, ya no son propias del mercado real, y de recurrentes replicantes, son ya permanentes e incubadas en el mercado del mercado financiero, el laboratorio parasitario y especulativo, como la última caída de la bolsa de valores del mundo del viernes 26 de noviembre, so pretexto de la inminente nueva ola con la cepa del Covid-19, denominada ómicron. Es inminente la crisis, si no la contenemos, es súbito magnicidio.

Esto no lo puede omitir, en su tercer informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, más que preocupados debemos ocuparnos. No es producción de alimentos ni de vacunas, es la distribución y, más que la escasez, el gran problema económico es la bestial concentración.

El viejo capitalismo está indigesto, urge purgarlo, así, literal, desinflar esta economía.

Ismael Cano Moreno

Sobre los factores sociales de riesgo frente a la pandemia

Las enfermedades no aparecen al azar: saber las discrepancias de grupo puede significar enfermarse, morir o contagiar a un ser querido.

La falta de un enfoque epidemiológico compartido en la pandemia es generalizada. Es decir, la infección es colectiva, pero se intenta vigilarla, tratarla y someterla con ideas clínicas por médicos, público y medios: eso es individual.

Claro, los síntomas permiten el diagnóstico; la mortalidad habla de su peligrosidad, pero eso no le dice nada a la población.

Por eso es necesario pensar como grupo en un brote; por ejemplo, unos mineros están expuestos a enfermedades respiratorias; quienes trabajan frente a una computadora pueden sufrir de síndrome del canal de carpio, y quienes viven en el campo, podrían sufrir diarreas por falta de agua.

Preguntarse ¿mi trabajo, transporte, contactos con otros, edad, estado de salud… me hacen (o no) propenso al Covid-19? Las respuestas, hacen la prevención.

Así, el papel de las autoridades es transmitir a la población los factores sociales de riesgo que enfrentan conjuntos humanos frente a la pandemia.

La variante ómicron impone que todo mundo actúe en consecuencia.

Jesús Alveano H.

Muestra su solidaridad con el pueblo palestino

Hoy 29 de noviembre se conmemora el Día de solidaridad con el pueblo palestino.