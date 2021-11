Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de noviembre de 2021, p. 36

Mazatlán, Sin., Unas 340 familias desplazadas de poblaciones del sur de Sinaloa exigieron al gobernador Rubén Rocha Moya incluir en el presupuesto de egresos 2022 una partida para la construcción de viviendas en los lotes que la anterior administración les asignó, informó Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, representante del Movimiento Amplio de Acción Social (Mass).

Los damnificados por la violencia se congregaron cerca de donde se edificaron las primeras 50 viviendas que ya habitan.

En este 2021, a las familias les asignaron 340 terrenos de 16 por seis metros cada uno, pero no pueden instalarse porque no se han introducido servicios públicos, además todavía hay unas 600 familias que no tienen ni lotes ni casas.

Gutiérrez Sánchez, representante del Mass reconoció el interés de Rocha Moya por resolver el conflicto, como lo hizo el primer día de gobierno, el 1° de noviembre, cuando convocó a reunión a los líderes de desplazados para exponer que sí habrá respaldo, pero a la fecha no hay seguimiento para el programa de vivienda ni de servicios públicos y existe desesperación, pues la gente lleva cuatro años exigiendo un predio tras huir de sus casas; incluso refirió que hay personas que abandonaron sus pueblos desde 2010.