Darío no se rindió, se sobrepuso y alcanzó a Eloy para estar ambos en la punta otra vez. Se dieron ánimos mutuamente y con renovado brío continuaron hasta el final.

La pandemia del Covid-19 canceló la edición 38 en 2020, la cual se celebró ayer tras una espera de 15 meses. No se dio esa multitud esperada de años anteriores, pero la entrega que ofrecieron los 14 mil participantes, algunos con cubrebocas, que a temprana hora salieron con los bocinazos que dio la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en las diferentes categorías frente al Estadio Olímpico Universitario fue reconocida con aplausos, porras y matracas del público reunido en los lugares emblemáticos de la capital.

Por la enorme pantalla instalada en el Zócalo y entre el bullicio y los aplausos del público al ver a los dos mexicanos pegaditos y al mismo paso para compartir el primer lugar, el pie derecho de Castro cruzó la meta para ser el ganador con un tiempo de 2:14.51 sobre los 2:14.52 de Sánchez.

Atrás llegaron el keniano Ondati, tercer lugar con 2:17.31, por delante de Jorge Cruz, 2:18.36 y José Antonio Uribe, 2:19.09.

Venía concentrado y de repente sentí el tirón, pero no perdí la fe y seguí corriendo hasta llegar, gracias a Dios terminamos. He trabajado para lograr muchas cosas y ganar en casa me pone muy contento , dijo Castro, representante del Ejército.

No fue casualidad ni nada, es el resultado de muchos años. Era el ob-jetivo buscar el podio , enfatizó el pupilo de Enrique Hernández.

Eloy, también militar, estaba feliz porque mejoraron sus marcas; este triunfo es para la gente que esperaba ver a los mexicanos en lo más alto .

Desde 2009 no se daba un podio mexicano, y en aquella ocasión arrasaron con Edilberto Méndez, Rogelio López y Ruperto Blas.

Lucy Cheruiyot, sin sombra

La que ni sombra tuvo fue la keniana Lucy Cheruiyot, quien dominó de principio a fin para establecer récord del certamen con 2:27.22, que le dejó un premio de un millón 100 mil pesos. Además de ganar, mejoró por más de seis minutos la marca de su compatriota Vivian Kiplagat impuesta en 2019.

La etíope Amare Shewarge, ganadora en 2012, 2014 y 2015, fue segunda con 2:37:03 horas, seguida de la keniana Leah Jebiwot, 2:40.34. Argentina Valdepeñas cronometró 2:44.08 y fue la mexicana mejor ubicada, con un quin-to puesto.

En la categoría de silla de rue-das las victorias fueron para la mexicana Ivonne Reyes (2:10.42) y el colombiano Francisco San Clemente con récord (1:34.00), mientras en invidentes y débiles visuales ganaron María de los Ángeles Herrera (3:38.43) y Alejandro Pacheco (2:54.53).