En la niñez hay algo que impulsa y sobrepasa, que no es ni bueno ni malo; es como traer la música a todo volumen , comentó Keret. Los niños tienen una visión crítica que debe ser tomada en cuenta , añadió.

Para el autor, hacer literatura infantil no implica una diferencia fundamental, pues considero que un diálogo con una persona inteligente es el mismo, aunque tenga sólo cinco años. No creo que sea necesario usar un tono determinado para comunicarte con los chicos, pues cuando yo lo era me disgustaba que cuando los adultos me hablaban con un tono distinto al que se dirigen con los adultos, como si fuera tonto .

Shira Geffen dijo al escribir para niños lo hago acerca de mí. Es un puente hacia mí, me hace volver a la niña que llevo dentro, al escribir puedo acercarme a ella y entenderla .

En México hay dos libros de Geffen traducidos al español, Buenas noches y La hoja dorada. En tanto de Keret, Romper el cerdito y Papá escapó del circo, títulos que fueron comentados en la charla con el periodista José Gordon, historias que van más allá del dulce estereotipo de lo que es un niño , refirió.

Con información del corresponsal Juan Carlos G. Partida