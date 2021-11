En los trayectos pasan muchas cosas, era justo lo que quería hacer ver en estos cuentos: darnos cuenta de que tantas cosas pasan mientras lo que piensas es un tiempo muerto, y no sé si la idea sea que lo aprovechemos, porque luego suceden cosas horrendas, pero por lo menos que pongamos atención, que la vida no se nos vaya sin fijarnos.

Es un libro prepándemico, hace notar la autora, desde luego la dinámica de los viajes era muy distinta. Es como cuando piensas en antes de 2001 y las Torres Gemelas, cuando no te revisaban, ni te tenías que sacar los zapatos ni había control de los líquidos. Ahora, a raíz de la pandemia, hay controles de otro tipo; viajar se ha convertido en algo más complicado de lo que ya era .

“Todo ha cambiado muchísimo en estos dos años. Ahora que salen estos cuentos escritos antes de la pandemia, digo: ‘este mundo ya no está’”, señala en entrevista Ana García Bergua.

▲ En charla con La Jornada, García Bergua explica que escribió los cuentos de su nuevo libro antes de la pandemia de Covid-19, por lo que de entonces a la fecha la dinámica de los viajes ha cambiado mucho: se ha convertido en algo más complicado de lo que ya era . Foto cortesía de Ediciones Era

La narradora y cronista García Bergua ha transitado entre los géneros de novela y cuento. Ha publicado El umbral, Rosas negras e Isla de bobos, y obtuvo el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por La bomba de San José, en la que evoca de manera divertida el humor de una urbe en que la autora apenas nacía.

Paisajes por pantallas

Los pasajeros habían cambiado el paisaje por las pantallas de sus teléfonos , advierte una voz omnipresente en uno de los cuentos. Al respecto, opina la escritora: En un viaje que estaba haciendo me di cuenta de que estaba muy preocupada por fotografiar todo lo que veía y en mandarlo . De repente, se detuvo con la idea: “¿Qué estoy haciendo? No estoy aquí, quién sabe dónde estoy, en mi celular, pensando en las personas que verán mis fotos, y me horroricé un poco. ¡Qué fuerte que nos arrastre esa cosa de las pantallas, la virtualidad y estar interconectados!

A partir de la pandemia es hasta peor; asustados de ir a lugares, nos ha cambiado incluso el cerebro , y ríe la entrevistada, con un sentido del humor que se percibe también en las páginas que nos hablan de personajes en transición.