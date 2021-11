Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Lunes 29 de noviembre de 2021, p. 39

Enclavada en lo que fue suelo de conservación en Xochimilco, la colonia Santa Inés es uno de los 70 polígonos de mayor vulnerabilidad identificados por el Gobierno de la Ciudad de México. Se trata de un asentamiento irregular establecido hace 25 años, cuyos habitantes carecen de drenaje –sólo cuentan con fosa séptica–, el agua la reciben mediante pipas por las que pagan 700 pesos y para tener electricidad se cuelgan de la infraestructura que la Comisión Federal de Electricidad ha comenzado a instalar.

A diferencia de otros asentamientos, la zona no fue invadida, sino que los mismos comuneros vendieron sus tierras, en las que incluso hoy día, a pesar de las carencias referidas, se continúa construyendo vivienda.

Aunado a ello, la inseguridad, el consumo de drogas y la deserción escolar son parte de la problemática que se vive en la zona, motivo por el cual el gobierno capitalino lleva a esta zona la estrategia Barrio Adentro y se visita casa por casa con el propósito de incorporar a la población a los programas sociales locales, muchos de los cuales desconocen.

El panorama que se observa en Santa Inés son calles sin pavimentar, decenas de casas a medio construir –unas más avanzadas que otras– que empezaron a edificarse poco a poco, en algunos casos desde hace 20 años, como es el caso de la señora Socorro Castillo, que compró un terreno en la calle Olivos, y como pude la fui construyendo (su casa), pero la verdad es que desde hace tiempo la tengo en obra negra .

Ella es una de las miles de personas que se han visto en la necesidad de buscar en la periferia de la ciudad la posibilidad de hacerse de una vivienda propia que no fuera tan cara y no tener que pagar renta, aunque su mayor preocupación es que no se les ha otorgado el uso de suelo que le dé certeza jurídica sobre su propiedad; aunado a la falta de drenaje, por lo que tienen que usar fosa séptica.

Otra preocupación que tienen los vecinos es la inseguridad, debido a los asaltos a personas y robos a casa habitación, que se agravan por la falta de vigilancia policiaca y la nula respuesta a los llamados de auxilio, afirmó Daniel Santiago.

Pese a esta situación, a Santa Inés siguen llegando personas, ya sea comprando un terreno o a rentar, como es el caso de Sara, quien llegó a la colonia hace ocho años. Ella paga mil pesos de renta mensual por un cuarto y cocina en el que viven cinco personas.