Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 28 de noviembre de 2021, p. 12

La pandemia de Covid-19 en México hizo evidente la necesidad de que los trabajadores cuenten con un programa de seguro de desempleo, con el fin de que el impacto económico sea menor, pero entre los retos principales de dicho proyecto está incorporar a quienes laboran en la informalidad y fortalecer a los sistemas encargados de verificar si alguien estuvo empleado o no.

Lo anterior es la conclusión de especialistas representantes de organismos públicos y privados, quienes señalaron que el subsidio por desempleo deberá ser producto de mesas de negociación entre el gobierno, el sector privado y los propios asalariados, con el propósito de definir el monto, duración y cómo podría costearse.

Marcelo Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, consideró que tal apoyo económico es muy necesario en el país, pues podría servir como una protección temporal para atenuar el hecho de quedarse sin empleo.

De igual manera, ayudaría a que las personas no se queden totalmente desprotegidas si se encuentran en un sector donde la contratación y despidos son más flexibles , o hay condiciones menos rígidas que en el sector formal, y a que los afectados no se vean obligados a tomar el primer empleo que encuentren, aunque no se corresponda con sus habilidades y experiencia.

Con base en los datos disponibles en México, el experto desarrolló una propuesta según la cual los beneficiarios del subsidio podrían recibir 6 mil 400 pesos mensuales (equivalentes a un salario mínimo diario) durante tres meses.