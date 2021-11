Ese ferrobarco, el más grande actualmente, y un segundo que iniciará operaciones en enero del próximo año, con capacidad para mover 135 carros de ferrocarril, son los que trasladarán las mercancías de las empresas asentadas en el sureste del país hacia Estados Unidos y viceversa.

López Obrador precisó que todo el proyecto del istmo va ser manejado por una empresa que va a estar bajo la custodia de la Secretaría de Marina, para que los bienes de la nación no se trasladen, no se entreguen, ni se rematen a particulares. No queremos más privatizaciones y qué mejor que la Secretaría de Marina para que cuide el patrimonio de todos los mexicanos, que es lo que tiene que ver con los puertos y ferrocarriles de esta región .

El Ejecutivo federal detalló que las utilidades de la empresa se van a destinar al pago de pensiones de las fuerzas armadas y de los trabajadores al servicio del Estado. Insistió en que ese proyecto se enmarca en la economía mixta.