Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 28 de noviembre de 2021, p. 3

Emocionada aún por el respaldo mayoritario que logró en el Senado, la ministra Loretta Ortiz Ahlf resaltó que su prioridad en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) será lograr el pleno respeto a los derechos humanos, sobre todo el que se refiere al acceso a la justicia a todos los ciudadanos, y expuso asimismo que en dos años como integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha visto avances en la disposición de frenar el nepotismo y otras formas de corrupción en el Poder Judicial.

En entrevista con La Jornada, la académica y jurista consideró que dependerá de quién suceda en la presidencia de la Suprema Corte a Arturo Zaldívar para que la reforma judicial pueda concretarse.

Deploró también que debieron ser instancias internacionales y no el máximo tribunal del país, las que dieron respuesta, en épocas pasadas, a víctimas de desaparición forzada y feminicidios, como fueron los casos de Rosendo Radilla y Campo Algodonero, entre otros. ¿Qué acaso no había entonces una Suprema Corte que pudiera tomar conocimiento de esos temas a todas luces violatorios del derecho a la vida? , se pregunta.

Entrevistada en su domicilio particular, precisó que desde hace 40 años es estudiosa de un tema que siempre le apasionó: la defensa de los derechos humanos, cuando aún ni se mencionaba siquiera ese concepto. Siendo una joven abogada, fui al curso que imparte el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, y para mí fue muy significativo porque tomé conciencia de que no sólo en México, sino en todos los países de América Latina, se estaban padeciendo graves violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos .

Fue, dijo, hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que comenzó a tratarse ese concepto y tiempo después se constituyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero todavía, a la fecha, hay atraso en la efectiva garantía de los mismos. Es muy palpable, si se revisan todas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) contra el Estado mexicano .

Ahora, ya como ministra, impulsará el que considera que es el más fundamental de todos los fundamentales derechos humanos, que es el acceso a la justicia. Porque es la puerta abierta para poder reclamar las violaciones más graves, como la desaparición forzada, las ejecuciones, la tortura, los feminicidios, entre otros .

Vehemente al tratar el tema, la ministra Ortiz Ahlf advirtió que es increíble que primero tuvo que llegar la sentencia de la Coridh sobre el caso Campo Algodonero –de tres feminicidios de jóvenes desaparecidas y muertas en Ciudad Juárez– para que la comunidad internacional se doliera de los asesinatos de mujeres y niñas en México .

Reveló que en esa época era consejera de la CNDH y le pidieron que guardara silencio, que ya no tratara más ese tema, y ante las peticiones que hacía de información, la respuesta era que se habían quemado todos los expedientes y, en una segunda solicitud, que se habían inundado las instalaciones donde se almacenaban.

A padres que denunciaban la desaparición de niñas de ocho años, les respondían que seguro se habían fugado con el novio y tiempo después les entregaban una bolsa con los huesos de la menor.

Todo ello, señaló, se lo reclamó al entonces presidente Vicente Fox: Le dije que la justicia y la historia se lo van a reclamar .

Otro caso de violaciones graves a los derechos humanos, en que los familiares de la víctima debieron acudir a un tribunal internacional, fue el de Rosendo Radilla, en el cual la SCJN argumentó no tener competencia. Fue la Coridh nuevamente la que condenó al Estado mexicano a resarcir el daño y a una disculpa pública.