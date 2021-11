▲ Venta de muñecos que representan al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una manifestación por el Día de la Conciencia Negra en Sao Paulo. Foto Afp

Fachin decidió que la justicia federal de la sureña ciudad de Curitiba no tenía competencia formal para juzgar las acciones contra el fundador del Partido de los Trabajadores y, con ello, anuló los juicios. La decisión fue confirmada por el pleno del STF en abril.

Brasilia. La segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aprobó desbloquear los bienes del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, embargados en el contexto de procesos relacionados con la hoy desactivada operación judicial Lava Jato.

Ahora en el juicio, Fachin votó a favor del mantenimiento del bloqueo de activos, pero fue derrotado porque los ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes y Nunes Marques lo hicieron en contra.

Lewandowski argumentó que el tribunal federal de Curitiba no podía emitir más juicio de valor sobre ellos, incluso sobre el mantenimiento del bloqueo de los bienes del denunciante Lula.

Esta nueva decisión del STF es consecuencia del reconocimiento de la nulidad de los procesos que involucran al ex presidente Lula debido a la incompetencia y sospecha (de parcialidad) del ex juez Sergio Moro , indicó la defensa del ex mandatario en un comunicado.

Subrayó que la corte de Curitiba debería haber autorizado la retirada hace mucho tiempo, pero prefirió, una vez más, despreciar la decisión del Tribunal Supremo para perjudicar a Lula .

En tanto, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, fue elegido ayer candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de la Social Democracia Brasileña, que gobernó Brasil de 1995 a 2002 con Fernando Henrique Cardoso. Doria fue el más votado en las elecciones internas celebradas en todo el país, dijo el partido.