Aseguró que Romero Vázquez está libre porque en Guanajuato pesa más el poder que la justicia. Yo lo viví en noviembre de 2017, me violó en su carro, su chofer Julio César fue testigo, me llevaron a mi casa .

Escribió que no quería hacerlo público, porque no sabía si estaba lista y porque sigo esperando que se judicialice mi caso .

Irapuato, Gto., El diputado federal electo del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Alberto Romero Vázquez, enfrenta otra denuncia penal por violación, que no ha prosperado, a pesar de que fue presentada desde 2017.

La joven relató que la amenazó antes de despedirse de ella. Eres muy madura, no me hagas pensar lo contrario .

Entonces ser madura es sinónimo de quedarse callada en este país , cuestionó.

Hoy no pido que me crean, sólo exijo justicia , y remata su relato arrobando a la fiscalía y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El 31 de agosto, el diputado federal electo fue vinculado a proceso penal como presunto responsable de violar a la ex reina de la ciudad de Irapuato, Regina Irastorza Tomé. El juez de control decretó prisión preventiva como medida cautelar por tratarse de un delito grave.

El 24 de noviembre, Regina denunció que la fiscalía solicitó al Juzgado de Oralidad Penal reclasificar el delito de violación espuria por el de abusos sexuales, para que Romero Vázquez pudiera enfrentar el juicio en libertad.

Al respecto, dijo claro que esto es en mi perjuicio, debido a que puede haber impunidad en los hechos que sucedieron en mi contra. ¡Esto no es justo! No entiendo por qué motivos el Ministerio Público dice que no es una violación espuria, cuando sí lo es .

El viernes, la juez reclasificó el delito y Romero Vázquez salió de prisión.