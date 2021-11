Apenas el jueves 11 de noviembre, la producción de Cinema del Norte, EMT Films y No Ficción, fue reconocida como el Mejor Documental Mexicano en la 25 entrega del Premio José Rovirosa 2021, organizado por la Dirección General de Actividades Cinematográficas (DGAC) y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la UNAM, al “…retratar de manera cercana la lucha de Las Rastreadoras para encontrar a sus familiares desaparecidos en medio del inhóspito desierto sinaloense, supliendo el trabajo que el Estado ha dejado de hacer”.

Cercanía y confianza

Una de las claves de la cercanía de Tatto –como también llaman a José María– son las cámaras digitales, que además de ligeras y compactas, tiene gran sensibilidad a la luz baja, lo que otorga a los cineastas un dinamismo con el que no contaban en el pasado y a precios relativamente accesibles, lo que les permite trabajar con un crew pequeño, volar por debajo del radar y pasar desapercibidos, pues cuando se utiliza el equipo profesional con cámaras gigantes, varios monitores y enormes luces es imposible evitar ser notorio.

Grabé partes del documental con una Alpha 7 SII, que es una camarita muy pequeña y sí, hay un cambio incluso en las entrevistas, porque son personas que no están tan acostumbradas a tener una cámara enfrente, lo que puede resultar un poco intimidante. Entonces hay que pensar desde la preproducción en esas cosas para facilitarles el ambiente y que puedan abrir sus historias , explica el cineasta.

El otro factor fue que, casi de inmediato, entabló una relación de confianza Las Rastreadoras: Mirna y yo nos reímos mucho porque siempre decimos que tuvimos un clic instantáneo, al ser sinaloenses, ella del norte y yo del centro, que se dio de manera muy orgánica, es muy buena para medir a las personas y decidió otorgarme toda la confianza y abrirnos la puerta .