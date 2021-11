E

l derecho del más fuerte. En algún lugar del estado de Montana, al noroeste de Estados Unidos, en el año de 1925, un grupo de vaqueros liderado por el pendenciero Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) se hospeda temporalmente en el albergue administrado por la viuda Rose Gordon (Kirsten Dunst), quien soporta un duelo apacible en compañía de su hijo adolescente Peter (Kodi Smit-McPhee). La llegada al lugar de este hombre hosco y fanfarrón, acompañado de su hermano George (Jesse Plemons), su antítesis perfecta en materia de urbanidad y buen carácter, siembra un malestar creciente en el albergue y en especial en el ánimo del joven Peter, quien pronto se verá hostigado por su fragilidad, buena educación y amaneramiento. Las relaciones complejas que se irán tejiendo entre estos cuatro personajes es el asunto de El poder del perro ( The power of the dog, 2021), una de la elaboraciones dramáticas más sutiles e inquietantes que haya realizado Jane Campion, la directora neozelandesa de El piano (1993), Un ángel en mi mesa (1990), y Sweetie (1989), su memorable debut cinematográfico.

Lo que a primera vista pudiera parecer un western tradicional, se revela en realidad como un drama familiar intramuros cargado de perversidad moral y una malevolencia soterrada. Basado en la novela homónima del estadunidense Thomas Savage, escrita en 1967, el filme asume el reto de trasladar su acción del territorio agreste de Montana a las llanuras montañosas de Nueva Zelanda sin perder un ápice de credibilidad en su recreación de atmósferas. Jane Campion, especialista en escudriñar personajes femeninos y sus relaciones a menudo tensas con sus pares masculinos, se concentra aquí, de modo sorpresivo, en la relación muy ambigua, de mutua seducción y recelo compartido, entre dos hombres, el vaquero homófobo Phil y su objeto favorito de humillación y escarnio, un Peter falsamente vulnerable que guarda en reserva las sorpresas más finas y perturbadoras. Cuando la madre de Peter acepta desposar a George, el bonachón hermano de Phil, éste último reacciona con una indignación desproporcionada, calificando de intrusa oportunista a la mujer que viene a romper su estrategia y dinámica de dominio que hasta entonces aplicaba a quienes seguían sometidos a su voluntad y a sus caprichos. Esa afrenta femenina será el primero de muchos otros gestos que irán minando la certidumbre viril del protagonista. Atendiendo al título bíblico de la cinta, el antiguo poder del perro y de la espada comienza a languidecer frente a la resistencia combinada de una madre y un hijo dispuestos a no seguir siendo ultrajados.