Estampando su firma y tomándose fotos con las personas que lo reconocen y compran El maratonista (de su amigo escritor chihuahuense Carlos Gallegos) y A contraviento (del ex corredor y alumno Ricardo Cuéllar), el técnico mexiquense de 71 años refiere que ya no regresó a trabajar a Perú desde que comenzó la pandemia del Covid-19 y prefiere instruir a sus atletas a distancia, aunque está en la mejor disposición de ser entrenador nacional si alguna autoridad deportiva tiene interés en contratarlo.

También va dirigido, platica el entrenador, para aquellos que se interesen por conocer la época dorada del atletismo mexicano con las victorias en los principales maratones del mundo de Isidro Rico, Germán Silva, Isaac García, Martín Pitayo, Benjamín Paredes, Andrés Espinosa, Adriana Fernández y Nora Leticia Rocha, por mencionar parte del club que lleva su nombre.

“Tengo dos años en México, pero he seguido entrenando a un buen grupo de peruanos apoyados con dos auxiliares, les mando su programa por Internet. Aquí ni nos han pelado, si los que están trabajando, cuando yo estaba allá (en tierras incas) se quejaban que no había contratos, que a todo mundo lo despidieron, y por el otro lado te enteras que en vez de atletas tenían edecanes con sueldos y becas, es un desbarajuste.