Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 28 de noviembre de 2021, p. a11

Miguel Herrera, técnico de Tigres, consideró apropiado haber eliminado el gol de visitante como criterio de desempate en la liguilla, al tiempo que dejó claro que su equipo deberá tener mayor concentración este domingo para revertir el 2-1 ante Santos en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga Mx.

El gol de visitante era una copia de un torneo donde no importaba la posición de la tabla, venías a una eliminación directa y se quiso emular. Hizo bien la Liga en quitarlo, se le regresa el valor a lo realizado en el torneo , señaló en conferencia.

Me parecía injusto hacer una buena Liga, tener un mal día o errar de último minuto y tirar todo. El agregado es que si en el global empatas tengas la posibilidad de avanzar, ya depende de cada técnico ver cómo juega, no es todo por el reglamento , agregó.

No obstante lanzó una indirecta a los planteles que igualaron a cero en el primer día de la liguilla, entre ellos su ex club América. Al inicio los equipos salieron más precavidos, pensando en no perder, al segundo día jugamos a ganar. No puede ser que los cuatro estemos pensando en no caer, pero es la determinación de cada uno .

Después de perder en el duelo de ida en el estadio TSM, a los Tigres les basta con un empate en el marcador global para avanzar a la semifinales, de acuerdo con el nuevo criterio de desempate, el cual favorece al club con mejor posición en la tabla general. Los felinos terminaron la fase regular en el cuarto peldaño, apenas uno arriba de los Guerreros.