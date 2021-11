S

i no fuera porque apenas he leído un par de sus extraordinarios cuentos en Leer en los aviones, de Ana García Bergua, que recibí ayer en un delgado sobre de manos de nuestro común editor, de Ediciones Era, aquí, ahora, soltaría la pluma y apenas aspirante a comentarista literaria, llamarme crítica me haría reír por presuntuosa irrealidad, actividad fuera de mi alcance intelectual, pobre, sostendría: Para muestra un botón , expresión estupenda, ¿mexicana?, denota que no resulta necesario mostrarlo o enseñarlo o reseñarlo todo, ya que un ejemplo, un solo hecho, caso o argumento, de entre cuantos que se podrían citar o exponer, es representativo y prueba suficiente, explican los diccionarios, si no fuera porque quiero leerlos todos, fascinada como voy con el par.

Resulta casi inverosímil la capacidad, ajena a la verbosidad, ¿o cómo llamarla?, con la que la autora economiza el lenguaje para hacerlo preciso, exacto, lo más precisos y exactos términos sin grados de mínimos a máximos, y que significan, simplemente, lo que significan la precisión y la exactitud. Y qué decir de la imaginación, ¿propositiva?, la síntesis que hace del respectivo tema de Leer en los aviones; qué decir de la retención, voluntaria, no sólo de ningún tipo de exceso imaginativo, sino, sencillamente, de material superfluo para el tema.

El libro es una ilustración discreta, de una asombrosa, pocas veces lograda, madurez literaria, más llamativa debido a la juventud (sé que me excedo en nombrarla así, pero reconozco por qué tengo derecho a hacerlo) de Ana. Aquí debo recordar que Katherine Mansfield alcanzó dicha madurez en 1923, a los 35 años, algunos menor que su maestro amado, Chéjov, que a los 44 murió, en 1904. Edades de autores mayores, de persona mayor , como nos definen, escritores mayores (yo ahora ya de 74 años) que nunca alcanzan, alcanzamos, ni esa, la literaria, ni de ninguna otra (constato, me temo), nunca.