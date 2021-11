A

l salir del convento del Sagrado Corazón, en Eden Hall, Filadelfia, y regresar a México, Javier Carral, arquitecto y hermano menor de Pepe Carral, tuvo a bien sacarme a bailar y convertirme en su noviecita. Era muy guapo y ya diseñaba casas. A mi hermana, Pablo Aspe le llevaba gallo con un trío de guitarristas de El Retirito, y Javier me llevaba serenata con tres músicos panzones que entonaban al unísono: Muñequita linda, de cabellos de oro . Después de un año o dos de tríos y trinos, Javier Carral y yo dejamos de vernos porque el periodismo es el más absorbente de todos los oficios.

Pasados los años, vi con cierta frecuencia a Pepe Carral, presidente del Club de Industriales y representante y vicepresidente del Bank of America en México. Generoso, me invitó al Club de Industriales en el que yo no tenía más negocio que sentarme a una buena mesa en compañía de mi ahijado Francisco Martín del Campo. Gracias a Pepe, asistí en Polanco a conferencias en las que escuché a los oradores más opuestos en cuestiones políticas. Pepe Carral lo abarcaba todo, intelectuales, presidentes de visita en México y políticos de tendencias totalmente contrarias. Con un amplio gesto de inteligencia, abrazaba todas las edades, todos los credos, todos los modos de vida, todos los oficios, todas las generaciones. Su interés por los demás abarcaba la Tierra entera. Igual platicaba con un chavito de 14 años que con un miembro de Los 300 y Algunos Más, una apasionada estudiante universitaria, una beata que ostentaba su rosario o una heredera perteneciente a una de las familias que el Duque de Otranto reunió en un tomo de terciopelo rojo y páginas con filos dorados.

¿A quién entrevistaste? , me interrogaba. Pepe era el más curioso y atento de los anfitriones. ¿Qué has visto que valga la pena? ¿En qué andas? Su interés me conmovía y me halagaba. Banquero, él sabía todo de inversiones e infortunios, de políticos y de hombres de negocio, de demagogia y de creatividad, y no le importaba que yo le hiciera las preguntas más absurdas.

Hace mil años, al principio de los años 50, conocí a don Manuel Gómez Morín; una tarde que perdí una pulserita en su jardín de San Jerónimo (ahora casa de Dolores Beistegui) y se dedicó a buscarla mientras yo protestaba: Don Manuel, usted no, voy a rezarle a San Judas Tadeo y ahorita aparece . Doña Lydia también buscaba sobre el pasto para ver si lo perdido aparecía. Sus hijos festejaban sus buenas puntadas, porque una vez que pidió un filete en la carnicería La Fortuna, cuando el precio le resultó alarmante, preguntó si el filete era el del buey Apis, y el carnicero no supo que el buey Apis era el toro sagrado del antiguo Egipto.

Pablo Aspe, novio de mi hermana, propició nuestra amistad con los Gómez Morín y los González Luna; una tarde, Manuel Gómez Morín me leyó en su biblioteca (tal vez porque detectó mi interés por los libros) un largo poema que le escribió a la Virgen de Guadalupe.

Antonio Carrillo Flores, secretario de Hacienda, llegaba a consultar a don Manuel cada vez que tenía un problema, y supongo que fueron muchas visitas a la calle de Árbol, en San Ángel, porque lo del dinero es siempre superhorrible.