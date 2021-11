Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 28 de noviembre de 2021, p. 3

Guadalajara, Jal., Un minuto de silencio durante la inauguración de la edición 35 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara y la tristeza genuina de Diamela Eltit González, Margo Glantz y Sergio Ramírez, suscitó la prematura muerte de la escritora española Almudena Grandes a los 61 años.

Eltit, ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, dijo en entrevista que se trató de un acontecimiento dramático por las circunstancias que envolvieron la enfermedad y la muerte de alguien muy importante en el ámbito de la lengua española.

Era española pero además circularon por todo el continente sus libros; siempre estuvo parada en el lado correcto de la realidad y, por tanto, esto es una noticia que me conmovió y lamento mucho , dijo.