Como institución académica hemos estado abiertos al diálogo por encima de señalamientos, acusaciones, recortes e incluso de lamentables ofensas directas del gobernador del estado. No nos gusta pelear (pero) como universitarios estamos obligados a defender nuestra autonomía , dijo el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, durante su discurso en la inauguración de la FIL.

Los 140 millones de pesos estaban etiquetados en favor de la UdeG para que los ejerciera este año en la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, pero hace un par de meses el gobernador Enrique Alfaro –del partido Movimiento Ciudadano (MC)– decidió no entregar esos recursos y destinarlos al Hospital Civil de Tonalá, lo que generó distanciamiento, declaraciones, marchas y descalificaciones entre ambas instancias, las cuales llegaron este sábado al clímax.

Mientras el rector decía esas palabras, a las afueras de Expo Guadalajara emisarios del partido MC, ataviados con máscaras de ratas y con un par de borregos de cuyos cuellos colgaba un letrero que decía FEU (Federación de Estudiantes Universitarios), paseaban por la calle en clara crítica tanto a la UdeG como a su organismo estudiantil corporativizado, que ha logrado reunir a miles de alumnos en manifestaciones cotidianas en semanas recientes.

También el gobernador Alfaro, quien evitó asistir a la inauguración previendo no sólo abucheos por la disputa presupuestal sino estar al lado del presidente de la FIL, Raúl Padilla, echó más leña al fuego: No habrá ni un peso (...) No va a haber ni un peso para los negocios de Padilla, punto final. Entonces, a partir de eso, tenemos que entender que el presupuesto para infraestructura universitaria va a crecer 14 por ciento .

(Con información de Reyes Martínez)