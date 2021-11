E

l 22 de noviembre el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que contiene un acuerdo del Presidente de la República y su gabinete, que a todas luces se aparta de varias disposiciones constitucionales y contraviene otras de carácter legal. El acuerdo consta de tres artículos, pero lo estrecho de su tamaño no se corresponde con lo amplio y grave de su contenido. En su artículo primero el acuerdo señala de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional .

Un primer problema del decreto es que carece de fundamentación jurídica, es decir, no establece la norma jurídica constitucional o legal que justifique su expedición. En su entrada, se invoca el artículo 89, fracción I de la Carta Magna, pero éste se refiere a la facultad del Presidente de la República para promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia y para que el acuerdo publicado tuviera el segundo fin debería expresar a qué ley se refiere. El otro problema es la declaración de interés público y de seguridad nacional de las obras prioritarias del gobierno federal, dando a esta expresión un sentido diverso a los que contiene nuestra Constitución en sus artículos 2; 25, párrafo sexto; 27 en diversos párrafos; 28; 36, fracción I; 41, fracción I, numeral I; 94; 107, fracciones X y XV. De la misma manera las actividades que pueden ser consideradas de seguridad nacional se enumeran en el artículo 3 de la ley sobre la materia y ninguna se encuentra entre las que enumera el acuerdo.

En lo anteriormente expuesto el Presidente de la República y su gabinete se exceden en sus competencias constitucionales, invadiendo la esfera de actuación del Poder Legislativo.