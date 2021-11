E

l pasado 19 de noviembre tuvo lugar en la Iglesia católica romana la Quinta Jornada Mundial de los Pobres, convocada por primera vez por el papa Francisco el 13 de noviembre de 2016, cuando se celebraba en la Basílica de San Pedro lo que se conoció como el jubileo de los marginados y la clausura del Año de la Misericordia. Como cada año, con este motivo llevó a cabo algunas acciones significativas y pronunció algunos mensajes que, aunque dirigidos a distintos auditorios, me parece que se complementan entre sí, y por su contenido es importante que me refiera a ellos. Entre éstos se encuentra una visita privada a Asís el 12 de noviembre, así como un discurso que allí pronunció ante un grupo de 550 pobres provenientes de diferentes partes de Europa, además de la homilía que dirigió el día 19 a más de 2 mil personas pobres durante la misa que celebró en la misma Basílica de San Pedro, y un videomensaje que grabó ese día, en respuesta a la Asociación Fratello, que se ocupa de los más necesitados.

Para Francisco el lugar de los pobres no son las puertas de las iglesias, como ocurre hasta nuestros días, sino el corazón de la misma Iglesia, y por ello convoca a los católicos a no mirar para otro lado, a no tener miedo de mirar de cerca el sufrimiento de los más débiles . Para él la presencia de los pobres molesta, causa fastidio, aprestan , como decía hace años fray Gustavo Gutiérrez, OP, y por ello no faltan quienes, encerrados en su propio egoísmo, llegan a responsabilizarlos de su propia pobreza. Todo ello por no hacer un serio examen de conciencia sobre sus propios actos, sobre la injusticia de ciertas leyes y medidas económicas, y sobre la hipocresía de querer enriquecerse sin medida.

Y por ello proclama que “ya es hora de que los pobres vuelvan a tomar la palabra, porque durante demasiado tiempo sus demandas no han sido escuchadas. Es hora de arremangarse para recuperar la dignidad, creando puestos de trabajo. Es hora –añade– de volver a escandalizarse ante la realidad de los niños hambrientos, esclavizados, náufragos, víctimas inocentes de todo tipo de violencia. Es hora –sigue diciendo– de que la violencia contra las mujeres se detenga, de que las respeten y no las traten como mercancías. Es hora –finaliza– de romper el círculo de la indiferencia y descubrir de nuevo la belleza del encuentro y del diálogo”.