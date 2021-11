Oficialmente no se dieron a conocer detalles del encuentro, sin embargo, las fuentes refirieron que durante la charla sostenida por Alejandro Gertz y Pablo Gómez se habló de buscar nuevos espacios de colaboración para que se consoliden los procesos penales que ya se han iniciado en contra de ex funcionarios como el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y también en contra de los operadores financieros de los grupos delictivos.