Arturo Cano

Periódico La Jornada

Sábado 27 de noviembre de 2021, p. 18

Como parte del llamado de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social en proceso por presunto ejercicio indebido del servicio público por omisión, a la resistencia civil pacífica , familiares y amigos acompañaron en el acto de protesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a Mariana Moguel Robles, hija de la ex funcionaria, ex diputada del PRI y hoy promotora del Frente Cívico Nacional.

Moguel Robles lanzó críticas a la CNDH ( elefante blanco ) y aludió lemas que ha usado respecto el debido proceso para su madre , en la ruta de la libertad y si es venganza no es justicia .