Hay una alta cuota de arrogancia de quienes señalan que no es conocida y que esto puede producir inquietudes en los mercados.

Su papel en la Subsecretaría de Egresos en Hacienda no ha tenido reproche, y cuenta con una imagen destacada entres los representantes de la comunidad de finanzas con los que ha debido tratar.

Por lo demás, resulta meritorio que se haya mantenido en el cargo, a pesar del paso de tres secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, Arturo Herrera y ahora Rogelio Ramírez de la O.

Es más, el propio presidente López Obrador señaló que, en buena medida, la estabilidad financiera tiene que ver con el desempeño de la todavía subsecretaria de Egresos y que por ello la propuso ante los parlamentarios.

Se van a equivocar quienes piensan que Rodríguez Ceja llegará al Banco de México a imponer rutas contrarias a las que marca la historia de esa institución. Será un apoyo nada despreciable para enfrentar las tormentas inflacionarias que ya se dibujan en el horizonte. El panorama no es nada halagüeño. La inflación se encuentra en los rangos más altos de los 20 años recientes y hay riesgos latentes para le economía, debido a diversos factores.

La Junta de Gobierno tiene una alineación interesante en la que convergen Galia Borja, Irene Espinosa, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, completada por el actual gobernador Alejandro Díaz de León, quien termina su periodo en diciembre.

El jefe del Ejecutivo López Obrador ha tenido sumo cuidado en las propuestas que ha realizado para el Banco de México. Optó por perfiles que han mostrado congruencia, independencia e inteligencia. Con Rodríguez Ceja no tiene que ser distinto.

La autonomía del Banco de México no está en riesgo. Las asechanzas, en todo caso, están en otras zonas de las políticas públicas, donde las decisiones de gobierno no siempre son las adecuadas e inclusive generan problemas donde no los había.

Twitter: @jandradej

* Periodista