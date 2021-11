Respecto de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la intención de hacer encuestas electorales, Monreal dijo no estar de acuerdo.

No confío en las encuestas porque he sido víctima de ellas. Cuando no hay transparencia ni método, incluso en quien las hace no confío. Para mí, la encuesta es un método desgastado, desconfiable. Respeto lo que dice el Presidente de la República; no voy a confrontarme con él, ni con la historia. El Presidente es historia .

Monreal también descartó posibles alianzas con otros partidos, como Movimiento Ciudadano. Agregó que debido a su edad ya no podría esperar a otros comicios para buscar ese cargo. Indicó que si no es elegido como candidato por Morena, respetará el resultado.