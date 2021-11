Puntualizó que tanto a nivel estatal como nacional, la estrategia no sólo es de fuerza, sino de reforzar las tareas de inteligencia, pero sobre todo ser perseverantes. ¿Ustedes creen que los presidentes se levantaban a las cinco de la mañana. No , comentó.

Estos datos los complementó el general secretario Luis Cresencio Sandoval al expresar: En cuanto a la incidencia delictiva, el estado presenta tres delitos que, pues sí, van hacia la alza (homicidio, extorsión y secuestro) .

El gobernador abrió su mensaje dando la bienvenida al Presidente – sabe que es su casa , le dijo– para luego presentar datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según los cuales hay una disminución de 42.8 por ciento en la incidencia delictiva, y al corte de ayer mil 019 homicidios menos en comparación con el año pasado. Esto ya nos pone en una cifra menor a la de 2020 y la de 2019, todavía no menor a la de 2018, sin embargo, sí hay que reconocer este avance, ¿no? , expresó al mencionar que ese resultado se debe a la coordinación con la Federación (la cual tiene en Guanajuato 3 mil 853 militares y 8 mil 210 elementos de la GN).

Solicitó también apoyo para aliviar la sobrepoblación carcelaria, para lo cual se supo luego que se ofreció un penal federal, así como el análisis de un plan B para mejorar el abasto de agua en la entidad.

En otro tema, frente a las denuncias contra el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, López Obrador recomendó a todos los mandatarios de reciente inicio de gestión que no sean tapadera, que no haya afanes de venganza, pero no se conviertan en cómplices, en encubridores .

(Con información de Fabiola Martínez)