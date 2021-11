C

on una sonrisa hay que aceptar que no se pueden elaborar planes a largo plazo; pesimismos aparte, hay que darle al hoy, al ahora y al rock. Y pues como la visión futurista está medio empañada es bueno tomar la medida de darse el placer de escuchar música en vivo; así que llegó el tiempo de sacar los tenis y a rolar un rato: hoy concluye Mujeres canto y libertad, actividad realizada en el Complejo Cultural Los Pinos, con el concierto Rebeldía Urbana donde seis cantantes llenarán el escenario con diferentes colores sonoros: María Inés Ochoa, entonará sentidas notas de música popular mexicana; Valentina Barrios, seguro, traerá alguna lectura además de sus inseparables Los Indómitos; la novel y chida compositora Julia Castillo cantará La merced rola de su autoría; Nina Galindo bluseará acompañada por la guitarra de Jorge García Montemayor; Leticia Servín, autora de La fiera borrasca, hará acto de presencia guitarra en ristre; mientras Cecilia Toussaint ofrecerá un recorrido por su dilatada carrera como intérprete. Este recital, de mujeres artistas de distintas generaciones y géneros musicales, dará inicio a las 15 horas en la zona del Helipuerto de Los Pinos. Y para mañana domingo, en La Pérgola de la misma finca de los rumbos de Chapultepec, Fausto Arrellín recorrerá sus andares rupestres a partir de las 16 horas. Y también mañanita, a partir del mediodía el Tianguis Cultural del Chopo reinicia el rock en vivo con una temporada bautizada como Conciertos especiales y sí, serán como una prueba para que la alcaldía Cuauhtémoc permita que se restablezcan estos encuentros entre músicos y asistentes al famoso tianguis. Sólo hay que unirse con los choperos para inmovilizar al bicho con la estrategia superconocida: llevar cubrebocas, aplicar gel y mantener a Susana a nuestro lado cada que sea posible. En el concierto de reapertura de Radio Chopo estarán Ponkzer, Lagarto, Metunk y Garrobos. También sería una oportunidad para apoyar a los verdaderos locatarios –los que se instalan en Aldama entre Sol y Luna– haciéndoles alguna compra.