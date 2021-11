L

a eventual cuarta ola de una pandemia que no termina de irse ha puesto a temblar a todos los mercados financieros del planeta, al tiempo que es utilizada como pretexto ideal para desatar otro embate especulativo en el ámbito bursátil, cambiario, financiero y lo que se mueva. Para efectos internos, esto último ha pegado ya al tipo de cambio y al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, en vías de empeorar.

De todos es conocido que, en la kermés de los eufemismos neoliberales, la denominada sensibilidad de dichos mercados no es otra cosa que la especulación desatada, que entre las patas se lleva la estabilidad de no pocas economías en el mundo, y la mexicana no está exenta de este tipo de acciones. Recuérdese, por ejemplo, que a principios de octubre de 2009 –con Borolas en Los Pinos– un grupo de consorcios –mexicanos y foráneos, es decir, los de siempre– desataron un brutal embate contra la moneda nacional y en cuestión de horas tal acción al país le costó más de 10 mil millones de dólares, y los autores de tal agresión quedaron tan frescos como lechugas, pues los gobiernos amigos les garantizaron impunidad absoluta.

Y no fue una sola acción concertada contra el tipo de cambio, pero la maña se les quedó (son especialistas en la materia, de hecho) y el jugoso negocio también. Por eso ahora los grupos especuladores vuelven a atacar con el pretexto de la supuesta cuarta ola de Covid-19, es decir, los mismos que han resultado únicos ganadores, y por mucho, de la primera a la tercera de esos oleajes , por llamarlos así.