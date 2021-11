Europa Press, Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 27 de noviembre de 2021, p. 26

París. El gobierno de Francia canceló ayer el encuentro previsto con la ministra británica del Interior, Priti Patel, tras la misiva publicada a última hora del jueves por el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, sobre la crisis migratoria en el Canal de la Mancha, donde murieron 27 indocumentados el miércoles, lo que tensó más su ya deteriorada relación.

El vocero Gabriel Attal afirmó ayer que el ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, informó a su par británica Patel que ya no es bienvenida en la reunión organizada por Francia para tratar el tema migratorio.

En la misiva tuiteada, Johnson propone al presidente de Francia, Emmanuel Macron, instalar patrullas marítimas conjuntas para evitar que las embarcaciones de los solicitantes de asilo salgan de las costas francesas o un acuerdo bilateral de readmisión de todos los migrantes ilegales que crucen la Mancha hacia territorio británico, al señalar que la Unión Europea (UE) tiene pactos similares con Rusia y Bielorrusia.

En respuesta, Darmanin criticó el contenido del mensaje y su difusión, por lo que anuló la asistencia de Patel a la reunión el domingo en la norteña ciudad de Calais, en la que responsables de migración de Bélgica, Holanda, Alemania y la Comisión Europea reforzarán la cooperación policial, judicial y humanitaria en las fronteras comunes, además de luchar mejor contra las mafias.

Durante su visita a Italia, Macron criticó la postura de Johnson: Me sorprende cuando las cosas no se hacen con seriedad. Entre líderes no nos comunicamos por medio de tuits o cartas publicadas, no somos indiscretos . Destacó que los ministros franceses van a trabajar seriamente para resolver un problema serio con personas serias , y señaló: Luego veremos con los británicos cómo actuar de manera efectiva si deciden ser serios .