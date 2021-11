Roberto Garduño

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 27 de noviembre de 2021, p. 23

Irapuato, Gto., En 30 años fueron concesionadas 120 millones de hectáreas para explotación minera, la mayoría se usó para la especulación en el mercado financiero. Ahora, el gobierno federal no ha entregado ni entregará un solo permiso de ese tipo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Guanajuato, durante la conferencia de prensa organizada en la zona militar de Irapuato, se le cuestionó sobre el proyecto de una minera canadiense en la comunidad Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, y la respuesta del mandatario fue seca, acompañada de la referencia a lo que en la etapa neoliberal sucedió:

“Muchos pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, ni siquiera sabían, incluso pobladores, de que lo que estaba debajo de sus tierras ya había sido concesionado. Fue una fiebre de entrega de concesiones; al final de cuentas, la mayor parte de éstas se utilizaron para la especulación financiera.

Lo que se le puede decir a la gente que defiende este territorio es: no vamos a dar la concesión, que no se va a permitir que se explote esa mina destruyendo el territorio, que ya son otros tiempos.