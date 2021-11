De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 27 de noviembre de 2021, p. 9

Los Rayados del técnico Javier Aguirre no tendrán de nueva cuenta equipo completo para enfrentar este sábado al Atlas en busca del boleto a la semifinal, mientras Tigres podría tener de regreso al capitán Guido Pizarro para el partido del domingo frente a Santos.

La escuadra de Monterrey viajó a Guadalajara donde se medirá contra los rojinegros, aunque los defensas Stefan Medina y César Montes, quienes no estuvieron en el primer partido, quedaron de nuevo fuera de la convocatoria. Ambos jugadores no han logrado recuperarse de las lesiones musculares que sufrieron.

Medina tiene un problema en el muslo derecho, mientras Montes sufre una molestia en el aductor izquierdo, por lo que sólo realizaron trabajo por separado en las instalaciones del Barrial.

El resto del plantel entrenó con normalidad y realizaron ejercicios de velocidad con balón, espacios reducidos y tiro a gol. No obstante, Javier Aguirre dejó en suspenso la alineación al no practicar con interescuadras, aunque se espera que repita el once inicial del miércoles.

En tanto, los rojinegros tuvieron la tarde libre el jueves y retomaron las prácticas ayer en la mañana con el equipo completo y a puerta cerrada en el estadio Jalisco.

Los Rayados y Atlas empataron sin goles en el recinto de Monterrey en el duelo de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2021. Ahora, definirán la serie cuando se midan esta noche.

En caso de terminar igualados, los rojinegros accederán a la siguiente fase por contar con una mejor posición en la tabla como criterio de desempate. Atlas terminó en el segundo lugar con 29 unidades, mientras los regiomontanos accedieron a la liguilla en repechaje tras haber culminado la fase regular en el noveno peldaño con 22 puntos.