Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 27 de noviembre de 2021, p. a12

El escritor japonés Haruki Murakami se inventó un disco y escribió la reseña y muchos se indignaron ante lo que calificaron de timo pero otros le creyeron y corrieron a la tienda de discos a comprarlo. Tal disco no existe, pero la reseña fue un éxito.

Así lo hizo:

Glenn Gould ha vuelto.

¿No se estremece el lector, exultante y lleno de expectación al escuchar la noticia?

Han transcurrido varios años desde la última ocasión en que tuvimos constancia pública de nuestro querido Glenn Gould. ¿En qué lugar se encuentra retirado en estos momentos? ¿A qué se dedica? Estas son las preguntas que todos los aficionados a la música para piano llevan haciéndose hace mucho tiempo. Pese al largo mutismo que lo rodea, que sepamos no ha fallecido. Si así hubiera sido, nos habrían llegado noticias e informaciones al respecto. Preveo que algún avezado alzará la voz para señalar que tampoco tenemos indicio alguno de que esté vivo.

Hasta aquí Murakami.

Los primeros tres párrafos de este Disquero son una paráfrasis del texto titulado Charlie Parker Plays Bossa Nova, publicado originalmente en una revista universitaria e incluido en su nuevo libro, cuyo nombre es Primera persona del singular (Tusquets Editores, distribuido en México por Editorial Planeta).

El texto de Murakami es casi idéntico al de estas líneas, salvo que en lugar del nombre de Charlie Parker, nosotros pusimos el de Glenn Gould.

Hoy recomendamos un libro: En primera persona del singular, de Haruki Murakami, y proponemos un juego: inventarnos un disco y escribir su reseña, como hizo el escritor japonés que hoy nos ocupa. Fue el primer texto que publicó en su vida y causó gran revuelo: muchos protestaron indignados por la osadía de Murakami en revivir a Charlie Parker y ponerlo a tocar bossa nova. Tal disco no existe, fue una travesura, una manera de cumplir una ilusión. Otros tantos le creyeron y hubo quienes fueron a la tienda de discos para comprarlo, pues la reseña era irresistible.

Hubo quienes protestaron por lo que consideraron un engaño, aunque Murakami, con su peculiar sentido del humor, dice que no entraba dentro de sus propósitos engañar a nadie; simplemente omití ciertas aclaraciones . Y ríe como niño: No es que quiera echarme flores, pero creo sinceramente que me las ingenié para componer un relato sólido, coherente y verosímil .

La idea de Murakami es genial: inventarse un disco y escribir su reseña.

En su nuevo libro, retoma ese texto de juventud y le da nueva vida. Recomendamos ampliamente la lectura de todo el volumen, conformado por ocho relatos donde biografía y ficción pierden sus fronteras. Ya nos ocupamos en un Disquero anterior del capítulo titulado With the Beatles. Hoy nos divertiremos con Charlie Parker Plays Bossa Nova.

Murakami continúa su artículo sobre Charlie Parker y su disco imaginario así:

“¿Quién habría podido imaginar que llegaría el día en que dos músicos de registro tan dispar como Charlie Parker y Antonio Carlos Jobim unieran su talento para tocar juntos? ¿En qué cabeza habría cabido la idea de que a ellos se les uniera Jimmy Raney a la guitarra, Jimmy Garrison al contrabajo y Roy Haynes a la batería (una sección rítmica cuyos nombres bastan para ponerle a uno la piel de gallina)? Añadamos el piano de Jobim y, por supuesto, el saxo alto de Charlie Parker (Bird), y dejemos que comience la magia.”

Y pone enseguida el track listing, ocho temas que existen en la realidad pero que nunca fueron grabados por Bird y Tom Jobim.

El método de Murakami para escribir reseñas se emparenta, lo decimos con orgullo, con el del Disquero: entre otras constantes, involucra al lector, entabla diálogo:

“¿Qué sensaciones le produce a usted, lector amante del jazz, escuchar el título Charlie Parker Plays Bossa Nova? En primer lugar, es posible que dé un respingo de sorpresa y que, poco después, ráfagas de curiosidad y expectación vayan abriéndose paso, impetuosas, hasta inundar su ánimo”.

No se mide Murakami: la invención de su disco ilusorio es tan perfecta, que los alcances técnicos de su reseña son magistrales:

“Lo que sorprende en primer lugar es la eficaz autonomía en la ejecución al piano de Carlos Jobim y la elocuente fluidez y el espíritu libre de los fraseos de Bird.”

Otro orgullo del Disquero: Murakami también utiliza metáforas, figuras literarias, prosa poética, para armar sus reseñas de discos: