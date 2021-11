Djamila Ribeiro, filósofa y ensayista contra la discriminación racial y de género, opina que esta postergación respondió también a la falta de interés por conocer a autoras que no son del eje norte global .

Han estado ahí, contenidas por una represa, por el prejuicio grande de que una mujer no va a escribir tan bien como un hombre , afirma.

Es hasta ofensivo pensar que el hecho de que las escritoras latinoamericanas publiquemos y escribamos sea una cosa que impresione (...) No es verdad. Escribimos desde hace siglos , señala Ampuero.

La ola feminista las marca, pero no restringe su creatividad que, en cambio, busca escapar del gueto implícito en etiquetas como literatura de mujeres .

–¿Hay temáticas comunes?

Ampuero, afincada en Madrid, describe una paleta compartida de temas y exploraciones que incluyen la violencia, el miedo, las víctimas, los victimarios y el terror.

Descartar el matrimonio o tener hijos es otra coincidencia de autoras “que estábamos más en la calle, más expuestas. He usado esta palabra ‘expuestas’ con toda la intención. O sea, los peligros de ser mujer”, añade.

Desromantizar la maternidad y afrontar las distintas violencias que sufren los cuerpos de mujer es también un tópico inevitable porque te marca de nacimiento , comenta Trías.

No están escribiendo temas que comúnmente llamarían de mujeres, que eso me parece despectivo (...). Los temas de las mujeres son los temas de la humanidad , prosigue.

Historias un poco aterradoras que colindan con lo fantástico, la locura y lo onírico agrupan la obra de amigas y colegas, destaca Nettel.

Para Pacheco, más lectoras buscan una literatura que refleje sus universos. Mujeres deseantes, asesinas, las que se detienen en el universo de lo íntimo , reflexiona la autora de El año del viento.

Como punto en común, Piñeiro suma un compromiso con la literatura y decir lo que quieren decir .

La riqueza está justamente en esa diversidad de registros y en cómo se van rompiendo ciertas estructuras anquilosadas , destaca Costamagna, autora de El sistema del tacto y la colección de relatos Imposible salir de la tierra.

–¿Persiste el sexismo?

Ribeiro denuncia que se mantiene en tanto todo lo que producen las mujeres se coloca como si fuera literatura femenina y la masculina es literatura a secas. Se coloca como menor, hay una jerarquización , dice.

Los avances son dispares. Pacheco lamenta que en Perú no haya tantas reseñas de mujeres como en Argentina o España. Pero no me voy a poner a llorar por esta desigualdad, la denunciamos y la convertimos en desafío , afirma.

Nettel destaca que fue la tercera mujer en 30 años en ganar el premio Herralde y desde entonces otras tres lo recibieron.

Aunque haya progresos, Trías, radicada en Bogotá, llama a cuidar que lo ganado no se pierda , pues creer que estamos en igualdad de condiciones es un poco ingenuo .

–¿Por qué hay que leerlas?

Ampuero resalta la visibilización de las mujeres desde movimientos como Me Too, y la sed por leerse a sí mismas .

Para Piñeiro, el flujo se avizora imparable, pues las mujeres tienen mucho que contar y se las rebuscan para hacerlo.

Trías refiere a su vez un mundo que empezó a escuchar a una parte de la humanidad que estaba silenciada. Estoy segura de que luego de estar calladas durante muchos siglos hay cosas interesantes que tienen para decir y quiero escucharlas .