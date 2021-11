Emir Olivares Alonso

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón defendió la política de no intervención del gobierno de México. Enfatizó que la atención a la migración y el combate al fentanilo son dos temas en los que se debe poner especial énfasis para aportar soluciones.

Al participar anoche en la asamblea general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), Ebrard se refirió a la posición de México sobre Cuba y Venezuela. Muchas veces hay que resistir las presiones (internacionales) inmediatas , y enfatizó que nada ganaron quienes apoyaron a Juan Guaidó cuando se autoproclamó presidente de Venezuela.

Recordó que en la Cumbre de Montevideo, realizada en febrero de 2019, la Unión Europea reclamó a México por no reconocer al opositor venezolano. El gobierno mexicano asumió su posición por dos razones: el principio constitucional de no intervención y porque consideró que eso no iba a funcionar y sólo promovía la división.

¿Qué hubiésemos ganado si nos hubiéramos sumado a todos los países que estuvieron en esa estrategia? Nada . Por el contrario, enfatizó que el país, junto con Noruega, han apostado al diálogo para la solución de lo que sucede en Venezuela.

En cuanto a Cuba, sanciones van y sanciones vienen y nada pasa, salvo un sufrimiento muy grande para la gente. ¿Por qué México debería cambiar su política de no intervención? ¿Cuál sería la razón? No la veo. ¿Vamos a lograr algo distinto? No .

Agregó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respetará el principio constitucional de no intervención y procurará en éstos y otros casos mantener una influencia política que facilite que haya diálogo, y a partir de éste alcanzar soluciones que no impliquen sufrimiento para los pueblos y violencia para la región.