Con todo respeto para el INAI, no hay lugar a una controversia porque el mismo contenido del acuerdo tutela el derecho a la información , advirtió.

Guadalupe, Zac., El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostuvo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) no tiene fundamento en su decisión para interponer una controversia constitucional del acuerdo del Ejecutivo en favor de las obras públicas consideradas de interés y seguridad nacional.

Eso va a pasar con la construcción del viaducto en Tijuana, por ejemplo, del segundo piso fronterizo, que está catalogado como obra estratégica nacional, pero no se afecta el derecho a la transparencia.

En medio del embate mediático contra el acuerdo, el Presidente de la República subrayó nos están bombardeando , y reprochó uno de los muchos mensajes en redes, el de una profesora que ha endurecido las descalificaciones en su contra. Pidió se proyectará el tuit, y lo desmenuzó.

Sostiene que di un golpe de Estado. Ya no soy Andrés Manuel, sino soy Augusto (Pinochet). No se midió. Y es académica da clases en el ITAM; debe cobrar un dineral; pobres muchachos. Vamos a avisarle a la gente, porque a lo mejor no se enteró de que ya dimos un golpe de Estado , se separó del podio y sonrió socarrón.

El Presidente aclaró, en principio “no somos iguales. Esto es mala fe, ignorancia, en el buen sentido de la palabra, o sea desconocer sobre un hecho. Fíjense en esto: ‘nos acaban de dar un golpe de Estado. El decretazo presidencial…’ Primero, no es lo mismo un acuerdo que un decreto, ahí hay una diferencia.”

Y así, reprochó a los conservadores, simular y asegurar que se carece de democracia cuando no tienen el poder.

(Con información de Fabiola Martínez)