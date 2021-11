Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 26 de noviembre de 2021, p. 7

María Elena Ríos Ortiz, la mujer mixteca de Oaxaca que fue agredida con ácido en su rostro y cuerpo hace casi tres años, denunció en el Senado: hoy se cumplen 809 días desde que me quisieron matar con ácido y sigo aquí, clamando justicia como siempre .

Invitada por la vicecoordinadora de la bancada del PAN, Kenia López, manifestó: No soy la saxofonista agredida con ácido, mi nombre es María Elena Ríos Ortiz, soy de profesión comunicóloga y saxofonista; sí, me quisieron matar con ácido, pero yo no soy ese hecho para quedar bautizada de esa manera .

Denunció también que cuando sus familiares le pidieron apoyo a una senadora por Oaxaca, que es cantante y que ahora quiere ser gobernadora de Oaxaca para trasladarla a un hospital en la Ciudad de México, les contestó: ¿sabes tan sólo cuánto cuesta una torta de ese hospital? Y quieres que yo lo pague . La referencia fue a la morenista Susana Harp, quien no quiso hablar del tema.