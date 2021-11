Carolina Gómez Mena y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 26 de noviembre de 2021, p. 4

Para hacer frente a la ineptitud de las autoridades y a sus argucias jurídicas , mujeres víctimas de la violencia machista llamaron a unificar las luchas de todas las madres cuyas hijas han sido asesinadas, desaparecidas o traficadas con fines de explotación sexual y trata, y exigieron poner un alto a la tortura institucional a que son sometidas al demandar justicia.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, miles de jóvenes, niñas, estudiantes, sindicalistas e integrantes de colectivos y organizaciones feministas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde realizaron un mitin frente a Palacio Nacional. De espaldas al recinto, denunciaron que “el Estado mexicano es omiso, indolente e incapaz de resolver la violencia de género.

Nuestras hijas, aun después de asesinadas, tienen derecho a la verdad y la justicia , clamó Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, víctima de feminicidio en febrero de 2015.

Las movilizaciones empezaron después de las 15 horas, cuando un grupo de jóvenes con el rostro cubierto y vestidas de negro marcharon del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia para sumarse a los contingentes que ya se congregaban en ese lugar. Como es habitual, en el trayecto rompieron cristales de edificios con martillos, cadenas, latas de aerosol y palos, y rociaron con pintura a mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que las custodiaron.

A las 16 horas, madres y familiares de víctimas de feminicidio, abuso y violencia doméstica, convocadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Coordinación 8M, avanzaron por Reforma. ¿Dónde están, dónde están, nuestras hijas dónde están? La verdad es nuestra bandera y la justicia nuestra meta . No, no, no me da la gana ser asesinada porque dice que me ama y No, no, no es un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de Estado , fueron algunas de la consignas que retumbaron.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a septiembre de 2021 fueron asesinadas 10 mil 446 mujeres, y de estos casos, sólo 2 mil 681 fueron clasificados como feminicidios, cuando más de 50 por ciento tiene esas características, señaló María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF.