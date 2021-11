Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Viernes 26 de noviembre de 2021, p. 3

Ante el incremento en la incidencia de violaciones, específicamente la equiparada, el gobierno de la Ciudad de México inició una campaña dirigida a los hombres denominada La responsabilidad es nuestra.

Según cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, ese delito, que ocurre cuando la víctima no tiene conciencia para decidir si quiere o no tener relaciones sexuales, se triplicó, pues al tercer trimestre del año, se iniciaron 655 investigaciones, en comparación con 204 del mismo periodo de 2019.

La campaña se difundirá en redes sociales y carteles instalados en distintos espacios, e incluye un video en el que varios hombres lanzan mensajes como: Si una mujer no está en condiciones de decir sí o no, se llama violación .