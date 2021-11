Roberto Garduño

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 26 de noviembre de 2021, p. 3

Guadalupe, Zac., El compromiso con las mujeres es protegerlas, no dejarlas en desamparo. Vamos a seguir apoyando, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio, toda la violencia en su contra; es por convicción, no por moda , refrendó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera de ayer, realizada en la 11 Zona Militar, ubicada en este municipio, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, comprometió el trabajo y la sensibilidad del gobierno en el tema y llamó a la población a fomentar la denuncia, y a las autoridades, a no minimizar las alertas y castigar a los agresores.

Sobra decir que la mayor parte de los violentadores de las mujeres son sus parejas, ex parejas, familiares o personas cercanas a ellas; 80 por ciento de las denuncias judicializadas así lo documentan , señaló.

El mandatario fue incisivo contra el uso de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en los gobiernos del PRI y del PAN. En los últimos tiempos, los conservadores se volvieron feministas; claro, pura hipocresía, porque esa es su doctrina: la hipocresía.

Ayer, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se pidió opinión al Presidente. “Es para nuestras convicciones de siempre, porque durante mucho tiempo hemos dedicado nuestro trabajo a proteger, a defender a los humildes, a los desposeídos, a las mujeres, a las viudas, a los huérfanos. A lo largo de mi historia pública tengo muchos testimonios de apoyo y protección a mujeres.

“Se me viene a la memoria lo que hice hace muchos años, cuando todavía no existía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una mujer desesperada en Tabasco, sola, encabezó una lucha porque a su hermano lo habían detenido y llevado a las costas del Golfo –esto en Tabasco–; lo torturaron y ahogaron; lo habían enterrado de manera clandestina, pero para que no quedara evidencia, le extrajeron todos sus órganos, y esta mujer, sola, no tenía apoyo de nadie. Nosotros estábamos iniciando, les estoy hablando de 1989. Y le ayudamos, nos enfrentamos al gobierno en ese entonces y se aclaró el caso. Hubo una exhumación, intervinieron especialistas y se demostró que había sido torturado el hermano de esta señora.”