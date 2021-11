El Capítulo VI. Pérdidas y daños comprende las cláusulas 61 a 74 inclusive. Empieza reconociendo: a) que el CC ya ha causado y seguirá causando pérdidas y daños y que, a medida que aumenten las temperaturas, los impactos plantearán una amenaza social, económica y ambiental mayor (Cl61), y b) el importante papel de un amplio rango de partes interesadas a nivel local, nacional y regional para evitar, minimizar y responder a las pérdidas y daños (PyD) asociados con los efectos adversos del cambio climático (Cl62). Reitera la urgencia de escalar la acción y el apoyo para evitar, minimizar y responder a las PyD en los PED (Cl63). A este respecto, comenta el WP que, en la COP26, los representantes de áreas fuertemente golpeadas presionaron por compensaciones a los daños que ahora ya se pueden asociar directamente a las emisiones de los PD, pero añade que éstos no quieren ser considerados responsables y que, por tanto, el punto está irresoluto. Urge a todas las partes relevantes a proveer mayor apoyo a las actividades de respuesta a las PyD originadas por el CC (Cl64). Reconoce la importancia de la asistencia técnica guiada por la demanda para enfrentar las PyD (Cl65). Le da la bienvenida a la operacionalización adicional de la Red de Santiago para ayudar a enfrentar tales PyD (Cl66) (La red de Santiago es un programa de asistencia técnica adoptado en 2019 para enfrentar este problema, pero que carecía de fondos y de personal). Decide que se dote de fondos a esta red (Cl67) y urge a los PD a proveerle fondos (Cl70). Las cláusulas 68 y 69 se refieren a la administración de fondos y al personal para la red. Decide establecer el Diálogo Glasgow entre las Partes en cuyo marco se discutirán los arreglos para el fondeo de las actividades para enfrentar PyD (CL73). El WP comenta que los PED propusieron inicialmente que se crearan las instalaciones ( facilities) para proveer el financiamiento pero que los PD cambiaron instalaciones por diálogo . El Capítulo VII. Implementación, que incluye las cláusulas 75-85, empieza diciendo: Resuelve moverse rápido para la implementación del AP (Cl75). Continúa: Da la bienvenida al comienzo del balance global y determina que el proceso sea comprensivo, inclusivo y consistente con el artículo 14 del AP (que establece que en 2023 se lleve a cabo el primer balance global) para el cual estimula a los campeones de alto-nivel a apoyar la participación efectiva de interesados distintos a las Partes (Cl77) y recuerda el paquete climático de Katowice y le da la bienvenida con apreciación al haber completado el programa de trabajo del AP (Cl78). El WP indica que la COP26 completó el libro de reglas de París, lo que significa que para 2024 todos los países tendrán que informar detalladamente sobre sus emisiones de GEI. Se me acabó el espacio, pero he sintetizado lo más importante. Entrar al detalle me ha permitido percatarme de la complejidad de la tarea enfrentada.

